Turistja polake rrëzohet në tualet, transportohet drejt Tiranës në gjendje të rëndë

Sarande, rrezohet ne tualet, plagoset rende nje turiste polake.

58-vjecarja eshte transportuar ne urgjencen e spitalit te Sarandes me plage ne koke.

Mjeket kane konstatuar hemorragji te brendshme ne koke.

Do te transportohet me autoambulance drejt Tiranes per mjekim me te specializuar.