Treni elektrik te Syri i Kaltër nën verifikim, BKH kontroll në banesën e nënkryetarit të Bashkisë Sarandë. Leja për funksionimin e trenit elektrik në Syrin e Kaltër është pjesë e verifikimeve të Byrosë Kombëtare të Hetimit, pas kontrolleve të kryera të mërkurën në Sarandë. Mes ambienteve të kontrolluara është edhe banesa e nënkryetarit të Bashkisë së Sarandës, Elton Dauti.
Sipas informacioneve të raportuara, agjentët e BKH-së janë paraqitur në banesën e Dautit rreth orës 07:30. Në fokus të verifikimeve raportohet se është leja e miratuar nga Mirela Kumbaro, gjatë kohës kur mbante detyrën e ministres së Turizmit dhe Mjedisit, për ushtrimin e këtij aktiviteti turistik.
Treni elektrik është vënë në funksion në prill të vitit 2024. Verifikimet synojnë të sqarojnë procedurat e ndjekura për dhënien e lejes dhe dokumentacionin mbi të cilin është mbështetur miratimi i saj.
Deri tani nuk janë publikuar hollësi për dokumentet apo materialet që mund të jenë marrë gjatë kontrolleve. Gjithashtu, deri tani nuk ka patur asnjë reagim publik nga nënkryetari i bashkisë Sarandë Elton Dauti.
Objekti i plotë i hetimit dhe rezultatet e kontrolleve mbeten për t’u sqaruar nga autoritetet.
Veprimet e kryera nga BKH-ja nuk përcaktojnë përgjegjësi penale dhe nuk nënkuptojnë se personat e përmendur janë marrë të pandehur.