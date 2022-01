Transportonte 56 kg kanabis me automjet të marrë me qira, arrestohet në Igumenicë

Punonjësit e Policisë së Prokurorisë së Narkotikëve pranë Nëndrejtorit të Sigurisë Igumenicë, kanë arrestuar një shtetas mëngjesin e sotëm për sekuestrimin e rreth 56 kilogramë kanabis të papërpunuar.

Në lidhje me këtë rast është arrestuar një shtetas i cili akuzohet për posedim, transport dhe trafik droge.

Në njoftimin e Policisë greke thuhet se në kuadër të aksioneve të synuara për të luftuar hyrjen në vend dhe trafikun e drogës, policia ka lokalizuar një makinë të drejtuar nga vendasja.

Gjatë kontrollit të mëpasshëm, brenda në veturë janë gjetur dhe konfiskuar dy thasë të mëdhenj me gjithsej (48) pako me kanabis të papërpunuar, me peshë totale prej 55 kilogramë e 618 gram.

Gjithashtu, në posedim të tij si dhe në kontrollet e kryera në dy shtëpi të të akuzuarve, janë gjetur dhe konfiskuar:

• 8 pako me kanabis të papërpunuar, pesha totale 104 gram,

• shuma e parave 1,345 euro,

• 2 celularë dhe

• peshore elektronike

Gjithashtu është konfiskuar makina e përdorur nga i akuzuari për transportin e drogës, e cila me sa duket ishte marrë me qira nga një kompani e makinave me qira.

I arrestuari do të dërgohet në Prokurorinë Publike Thesproti.