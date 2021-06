Transportohet në spitalin e Sarandës pa shenja jete një shtetas

Një shtetas Norvegjez 56 vjec ka mberritur pa shenja jete ne spitalin e Sarandës.

Frank westgard 56 vjec nga Norvegjia ka humbur jeten ne Ksamil.

Ai eshte ndjer keq pasi ka dal nga dushi dhe eshte drejtuar per ne qendren shendetesore te ksamilit ku ka humbur jeten. Shtetasi norvegjez ishte se bashku me te dashuren per pushime ne shqiperi.

Mesohet se ai kishte probleme me presionin ne gjak. Turpi ndodhet ne morgun e spitalit te sarandes dhe neser do teasportohet ne Tirane prane mjekesise ligjore.

