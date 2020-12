Tenderi 70 milionë për “rivilitalizimin e rrugës”, garuesi i vetëm me 99% të fondit limit

Bashkia Sarandë ka përmbyllur një tjetër tender me fitues 99% të vlerës së fondit limit.

Bëhet fjalë për tenderin e quajtur “Rivitalizimi i infrastrukturës rrugore në Lagjen Nr.1 me Nr. Reference REF-78762-11-16-2020, fondi limit i tenderit për të cilën ka qenë 70 milionë lekë të vjetra me tvsh.

Në këtë tender kanë marrë pjesë 2 kompani, por çuditërisht njëra prej tyre me ofertë 99% të fondit limit dhe tjetra pa ofertë.

– ARTI shpk me ofertë 69.232.800 lekë

– JODY KOMPANY me ofertë 0 lekë