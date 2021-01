Tenderi 328 milionësh i Bashkisë Sarandë, skualifikohen 4 kompani, fituesi me 98%

Bashkia Sarandë ka përmbyllur procedurat e tenderit për Rehabilitimin e kanalit ujitës Ksamil, pjesa e I.

Fondi limit për këtë tender ka qenë 328,582,068 lekë të vjetra.

Sipas publikimit në Agjensinë e Prokurimit Publik, në këtë tender kanë marrë pjesë 5 kompani, me ofertat përkatëse:

1. ALBA KONSTRUKSION me ofertë 322.279.940 lekë

2. BOSHNJAKU . B me ofertë 295,115,064 lekë

3. “K.M.K ” SHPK me ofertë 209,518,800 lekë

4. L.T.E CONSTRUCTION me ofertë 260,354,400 lekë

5. LEON KONSTRUKSION me ofertë 262,872,444 lekë

Nga tenderi janë skualifikuar me pretendimin se Operatorët ekonomik nuk plotësojnë kriteret e dokumenteve standarte të tenderit 4 ofertuesit e mëposhtëm:

2. BOSHNJAKU . B me ofertë 295,115,064 lekë

3. “K.M.K ” SHPK me ofertë 209,518,800 lekë

4. L.T.E CONSTRUCTION me ofertë 260,354,400 lekë

5. LEON KONSTRUKSION me ofertë 262,872,444 lekë

Bashkia Sarandë njofton se duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ALBA KONSTRUKSION SHPK se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 322,279,940 lekë të vjetra është identifikuar si oferta e suksesshme.