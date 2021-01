Tenderi 3 miliardë lekë/ Katër kompani hyjnë me oferta 100%

.

Bashkia Finiq ka njoftuar përmbylljen e tenderit “Rikonstruksion dhe zgjerim i linjes ekzistuese te ujesjellesit Krongj – Finiq, linja te reja te jashtme te fshatrave Vrion, Karahaxh, Clirim, Bregas, si dhe linjae brendshme e fshatit Clirim, Bashkia Finiq”.

Fondi limit për këtë tender ka qenë 3,010,872,660 lekë të vjetra.

Në këtë tender kanë marrë pjesë 4 kompani me oferta:

1. ED KONSTRUKSION me ofertë 3,009,966,145

2. GJOKA KONSTRUKSION me ofertë 3,008,924,730 lekë

3. “OUEN” sh.p.k me ofertë 3,009,481,549 lekë

4. “SHANSI INVEST” me ofertë 3,001,694,565 lekë