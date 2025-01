Tenderi 1.3 milion euro për rrjetin shpërndarë të ujit në Delvinë del me Flamur të Kuq

Tenderi për plotësimin e rrjetit të ujësjellësit në Delvinë, me vlerë 1.3 milion euro (130,817,805 lekë të reja me TVSH), është shpallur me flamur të kuq. Fitues i tenderit u shpall bashkimi i kompanive “Shkëlqimi 07” shpk dhe “Grand Konstruksion M” shpk.

Projekti përfshin ndërhyrje në sistemet ujësjellëse dhe hidroteknike, si më poshtë:

Plotësimi i rrjetit të mbetur të ujësjellësit për qytetin e Delvinës dhe zonën e furnizimit Kroi Xhermahalle.

Punime civile për hapjen e kanaleve dhe vendosjen e tubacioneve.

Montimi i tubacioneve, saraçineskave dhe pajisjeve të tjera hidroteknike.

Ndërtimi i veprave hidroteknike prej betoni.

Testimi sipas standardeve teknike EN 805 dhe EN 1610.

Mbushja dhe sistemimi i terrenit sipas projektit urbanistik të zonës.

Në tender morën pjesë këto kompani:

“Shkëlqimi 07” shpk & “Grand Konstruksion M” shpk “2Z Konstruksion” shpk “Ngracan 1934” shpk Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Rilindja Tiefbau” shpk & “Ed Konstruksion” shpk “Zeqillari” shpk

Katër operatorë ekonomikë u skualifikuan për mospërmbushje të kritereve të veçanta për kualifikim:

“2Z Konstruksion” shpk

“Ngracan 1934” shpk

“Rilindja Tiefbau” shpk & “Ed Konstruksion” shpk

“Zeqillari” shpk

Projekti ka për qëllim përmirësimin e furnizimit me ujë dhe ndërtimin e një infrastrukture të qëndrueshme, megjithëse shpallja me flamur të kuq ngre pikëpyetje mbi procesin e tenderimit dhe transparencën e tij.

Projekti, i cili synon të përmirësojë infrastrukturën e ujësjellësit në Delvinë, mbetet një prioritet për qytetin, por zbatimi i tij kërkon ndjekje të rreptë për të garantuar cilësinë e punimeve dhe përmbushjen e standardeve.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb