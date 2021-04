.

Kandidati për deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim Dhimitraq Lapa e ka nisur javën e fundit të fushatës elektorale me një takim me një grup të rinj.

“Nje grup te rinjsh qe kane humbur shpresen dhe kerkojne ndryshimin per nje qeverisje me te mire e dinjitoze qe ti ktheje vendit shpresen per te jetuar e punuar ketu ne vendin tone e per mos ta braktisur ate!” – shkruan Dhimitraq Lapa.