Taksa e qarkullimit hiqet kalon te makinat, mjetet bujqësore do të përjashtohen

Nga

Mjetet bujqësore do të përjashtohen nga taksa e qarkullimit që qeveria propozon ta heqë nga çmimi i karburantit dhe ta kalojë te taksa vjetore e automjeteve. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, tha në emisionin “Portofol” në Report TV se fermerët nuk do ta paguajnë këtë taksë për mjetet që përdorin në bujqësi.

Sipas Sallës, heqja e taksës nga nafta dhe përjashtimi i mjeteve bujqësore nga skema e re pritet të ulin shpenzimet e fermerëve për punimet në tokë.

Për automjetet e tjera, projektligji parashikon ndryshimin e koeficientëve sipas llojit të karburantit, që përdoren për llogaritjen e taksës vjetore. Aktualisht këta koeficientë janë 12,5 lekë për naftën dhe 10 lekë për benzinën.

Për mjetet me motor deri në 2.000 cm³, propozimi i çon koeficientët në 25 lekë për naftën dhe 20 lekë për benzinën ose gazin. Për mjetet mbi 2.000 cm³, parashikohen 26 lekë për naftën dhe 21 lekë për benzinën ose gazin.

Për autobusët, projektligji parashikon të njëjtët koeficientë si për mjetet deri në 2.000 cm³, me 25 lekë për naftën dhe 20 lekë për benzinën ose gazin. Saranda Web

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +208,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +24,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë Google Saranda Web ★ Shto Burim i preferuar

POSTIMET E FUNDIT
Taksa e qarkullimit hiqet kalon te makinat, mjetet bujqësore do të përjashtohen

Taksa e qarkullimit hiqet kalon te makinat, mjetet bujqësore do të përjashtohen

Lexoni më shumë
Rregulla të reja për shtigjet turistike, mundësi për zhvillimin e turizmit në Delvinë, Finiq, Konispol dhe Lukovë

Rregulla të reja për shtigjet turistike, mundësi për zhvillimin e turizmit në Delvinë, Finiq, Konispol dhe Lukovë

Lexoni më shumë
Arrestohet në Igumenicë një grua me mbi 86 kg kanabis në makinë

Arrestohet në Igumenicë një grua me mbi 86 kg kanabis në makinë

Lexoni më shumë
Shkarkohet nga detyra kreu i IKMT? Afrim Qendro: Mua nuk më kanë njoftuar akoma

Shkarkohet nga detyra kreu i IKMT? Afrim Qendro: Mua nuk më kanë njoftuar akoma

Lexoni më shumë
Arrestohet vëllai i atletit Pirro Dhima nga Himara, u jepte doping peshëngritësve të ekipit të tij

Arrestohet vëllai i atletit Pirro Dhima nga Himara, u jepte doping peshëngritësve të ekipit të tij

Lexoni më shumë
Ikën nga dyqani me rroba të vjedhura, por i zbuloi alarmi – arrestohen 2 shqiptare në Janinë

Ikën nga dyqani me rroba të vjedhura, por i zbuloi alarmi – arrestohen 2 shqiptare në Janinë

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME
Lajme
Histori
Njoftime
Sarandaweb
NA NDIQNI

© 2026 SARANDA WEB · Të gjitha të drejtat e rezervuara.