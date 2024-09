Takimet e Butrintit – Kalendari i Kategorisë së Dytë për Sezonin 2024-2025

Sot është hedhur shorti për sezonin e ri të Kategorisë së Dytë, dhe ekipi i Butrintit të Sarandës ka mësuar kundërshtarët dhe ndeshjet që e presin për fazën e parë të kampionatit. Ekipi nga Saranda synon të ketë një sezon të suksesshëm, me shpresën për të kapur rezultatet më të mira dhe për të bërë një hap përpara drejt ngjitjes në kategori më të larta.

Kalendarin për 10 javët e para e nis me një përballje lokale të fortë kundër Delvinës, që pritet të jetë një ndeshje me emocione të shumta për tifozët e rajonit. Më pas, Butrinti do të ketë përballje interesante me ekipe si Oriku, Shkumbini dhe Tomori, që gjithashtu janë ndër skuadrat konkurruese të këtij sezoni.

Më poshtë është kalendari i ndeshjeve të ekipit të Butrintit për fazën e parë:

Java 1

Butrinti – Delvina

Java 2

Devolli – Butrinti

Java 3

Butrinti – Oriku

Java 4

Shkumbini – Butrinti

Java 5

Butrinti – Tomori

Java 6

Maliqi – Butrinti

Java 7

Butrinti – Luftëtari

Java 8

Memaliaj – Butrinti

Java 9

Butrinti – Këlcyra

Java 10

Turbina – Butrinti

Sezoni pritet të jetë i ngjeshur, me shumë sfida për ekipin e Butrintit, që synon të përmirësojë performancën e tij dhe të fitojë sa më shumë ndeshje për të qëndruar në garë për një vend të lartë në tabelë. Ndeshja hapëse kundër Delvinës do të jetë veçanërisht e rëndësishme për të vendosur ritmin e sezonit dhe për të motivuar ekipin drejt arritjes së qëllimeve të tij.

Tifozët e Butrintit janë të ftuar të mbështesin ekipin e tyre në këtë udhëtim të ri, duke pritur që Saranda të ketë një përfaqësim të denjë në Kategorinë e Dytë të futbollit shqiptar.