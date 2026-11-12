Super-taksa për shtëpitë bosh, çfarë rrezikojnë emigrantët që kanë banesë në Shqipëri?
Emigrantët që i përdorin banesat e tyre në Shqipëri vetëm gjatë pushimeve mund të përballen me një taksë më të lartë, nëse masa për shtëpitë bosh zbatohet në të gjithë vendin. Këtë shqetësim ngriti Shoqata Kombëtare e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme (NAREA) gjatë një seance dëgjimore në Komisionin parlamentar të Ekonomisë.
Shoqata mbështet synimin për të nxjerrë më shumë banesa në tregun e qirasë, por kërkon që të merret parasysh mënyra si përdoren pronat e emigrantëve. Sipas drejtorit ekzekutiv të NAREA-s, Reinaldo Pipiria, të dhënat e OSHEE-së tregojnë se rreth 45 mijë banesa regjistrojnë sërish konsum energjie gjatë verës. Këto banesa mund të qëndrojnë pa konsum për muaj me radhë dhe të përdoren kur familjet kthehen për pushime.
Në Tiranë, sipas të dhënave të cituara nga Pipiria, rreth një në dhjetë kontrata familjare të energjisë rezulton pa konsum, afërsisht gjysma e mesatares kombëtare. Ai përmendi Gjirokastrën, Kukësin, Shkodrën dhe Vlorën si qarqe ku fenomeni lidhet me emigrimin. Sipas tij, një taksë e përgjithshme mund të rëndojë mbi familjet që jetojnë jashtë vendit, me ndikim të kufizuar te oferta e qirave në Tiranë.
Çfarë propozon shoqata për banesat bosh?
NAREA propozon zero tatim mbi të ardhurat nga qiraja për 36 muaj për çdo banesë që futet në treg me kontratë të regjistruar, përfshirë banesat që sot mbahen bosh. Për qiratë afatgjata, shoqata kërkon uljen e normës nga 15% në 10%.
“Super-taksa”, sipas propozimit të shoqatës, duhet të merret në konsideratë vetëm pas vitit 2029, në zonat ku ka presion të lartë në tregun e banesave dhe me përjashtime të qarta për banesat e emigrantëve. Afati dhe përjashtimet janë kërkesa të NAREA-s të paraqitura në Komision.
Shoqata kërkon lehtësi edhe për shitjen e pronës
Në të njëjtën seancë, NAREA kërkoi rishikimin e tatimit prej 15% mbi fitimin nga shitja e pronës. Shoqata propozoi që në llogaritjen e fitimit të merret parasysh inflacioni, që tatimi të ulet sipas viteve të mbajtjes së pronës dhe që të ketë lehtësi kur të ardhurat nga shitja riinvestohen. Sipas shifrave të paraqitura nga Pipiria, të ardhurat nga ky tatim arritën në 8,3 miliardë lekë në nëntë muajt e parë të vitit 2026, duke kaluar nivelin e gjithë vitit 2025.
Për pragun e regjistrimit në TVSH, shoqata kërkoi që, nëse ulet, të mbetet të paktën 8,5 milionë lekë. Ajo propozoi gjithashtu që xhiroja e bizneseve të lidhura të llogaritet së bashku, për të penguar ndarjen artificiale të aktivitetit me qëllim shmangien e regjistrimit në TVSH. Saranda Web