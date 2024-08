Sot raportohet në Këshillin Bashkiak masat për vitin shkollor. A do t’i jepet fund mësimit me 2 turne?

Në prag të vitit të ri shkollor, Bashkia Sarandë do të raportojë sot në Këshillin Bashkiak për masat e marra për vitin mësimor 2024-2025. Megjithatë, një nga pyetjet më të rëndësishme që ende mbetet pa përgjigje është nëse mësimi me turne në Sarandë do të marrë fund dhe nëse Eco Campus-i, një projekt shumë i përfolur, do të vihet më në fund në funksion.

Punimet për ndërtimin e Eco Campus-it Universitar në Sarandë nisën me shpresën për t’i dhënë fund sistemit të turneve në shkollat e qytetit, duke ofruar një zgjidhje për edukimin e të rinjve. Përfundimi i punimeve të ndërtimit të këtij kampusi u arrit shtatë vjet më parë, por, edhe në vitin mësimor 2024-2025, nxënësit e Sarandës duket se do të vazhdojnë të përballen me të njëjtat sfida, pasi Eco Campus-i ende nuk është funksional.

Saranda Web ka kërkuar informacion pranë Bashkisë Sarandë për statusin aktual të Eco Campus-it dhe nëse ai do të jetë gati për vitin shkollor 2024-2025. Fatkeqësisht, deri në këtë moment, nuk kemi marrë asnjë përgjigje për arsyet dhe pengesat që mbajnë këtë projekt jashtë funksionit.

Ndërkohë, qytetarët e Sarandës po humbin shpresat se ky projekt jetik për edukimin e fëmijëve të tyre do të realizohet një ditë dhe se mësimi me turne në shkollat e qytetit do të marrë fund. Frika se godina e Eco Campus-it mund të përdoret për qëllime të tjera gjithashtu po rritet, duke lënë qytetin në një situatë të pasigurt për të ardhmen e arsimit.