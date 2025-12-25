logo
Skandal i ri me përmasa alarmante / të dhënat personale të 3 milionë shqiptarëve shiten online

25/12/2510:55

Shqipëria po përballet me një tjetër skandal madhor të sigurisë së të dhënave personale, duke treguar se rrjedhjet masive nuk janë incidente të izoluara, por një fenomen i përsëritur dhe i pakontrolluar.

Pas publikimit të listave të pagave, numrave personalë dhe targave të automjeteve, tashmë numrat e telefonit të rreth 3 milionë qytetarëve shqiptarë, së bashku me emra përdoruesish dhe të dhëna shoqëruese, janë bërë të aksesueshme në internet dhe ofrohen për shitje në një faqe të dedikuar online.

 

Treg i hapur me të dhënat e qytetarëve

 

Sipas informacionit të publikuar, poseduesit e këtij database-i pretendojnë se lista është e saktë, autentike dhe e përditësuar, duke përfshirë:

  • numra personalë celularë
  • emra përdoruesish
  • qytete dhe kode postare

 

Të dhënat ofrohen për përdorim në fushata marketingu dhe komunikime masive, ndërkohë që rreziku real i keqpërdorimit, mashtrimeve dhe cenimit të sigurisë personale mbetet i lartë.

Çmime të përcaktuara për privatësinë

 

Në faqen ku reklamohet shitja e të dhënave, privatësia e qytetarëve shqiptarë ka një çmim të qartë:

  • 4.000 dollarë për të dhënat e 3 milionë numrave celularë
  • 1.500 dollarë për 1 milion numra
  • 1.000 dollarë për 500 mijë numra
  • 350 dollarë për 100 mijë numra telefoni

 

Në praktikë, të dhënat personale po trajtohen si mall tregu, pa asnjë kontroll, pa transparencë dhe pa asnjë garanci ligjore.

 

Një zinxhir skandalesh që vazhdon

 

Ky rast vjen në vazhdën e skandaleve të mëparshme që rrezikuan drejtpërdrejt stabilitetin dhe sigurinë e qytetarëve shqiptarë, ku:

  • u publikuan pagat dhe të dhënat personale të mbi 650 mijë shqiptarëve
  • u shpërndanë numra celularë personalë të rreth 900 mijë qytetarëve
  • dolën publikisht targat e 530.452 mjeteve private dhe të 61.513 subjekteve (biznese, banka, ambasada, institucione)

Pavarësisht përmasave alarmante të këtyre rrjedhjeve, përgjegjësia institucionale mbetet e paqartë, ndërsa qytetarët vazhdojnë të jenë të pambrojtur.

Heshtje dhe mungesë përgjegjësie

 

Deri më tani, nuk ka një reagim të qartë dhe bindës nga institucionet përgjegjëse mbi:

  • burimin e rrjedhjes së të dhënave
  • mënyrën se si janë mbledhur dhe shpërndarë
  • masat e marra për ndëshkimin e përgjegjësve

 

Ndërsa institucionet heshtin, të dhënat personale të shqiptarëve qarkullojnë lirshëm në internet, duke thelluar mosbesimin dhe duke ngritur alarmin për sigurinë digjitale në vend.

 

 

