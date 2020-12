Shtetasit e huaj banues në Sarandë fushatë sterilizimi për qentë dhe macet e rrugëve të Sarandës

Nga Debra PRESTON

Në Sarandë ka një numër të madh të qenëve dhe maceve të rrugës.

Numri i tyre rritet edhe më shumë pasi dita ditës lindin këlyshë dhe kotele të tjera. Projektigji kundra keqtrajtimit të kafshëve ndalon vrasjen e kafshëve të rrugës dhe kush e bën diçka të tillë mund të dënohet deri në dy vjet burg.

Pra, duhet gjetur një mënyrë tjetër për të kontrolluar shtimin e numrit të tyre pa përdorur veprime mizore si helmimi apo vrasja.

Në shumicën e vendeve Evropiane ekziston një mënyrë shumë e suksesshme. Quhet TNR, (Trap. Neuter. Return) Kap. Neutralizo. Lësho. Nëpërmjet këtij aksioni kafshët e rrugës sterilizohen për të mos lindur më, gjë që çon në uljen e numrit të këlyshëve e koteleve që ngelen rrugëve pa ngrënë. Qentë bëhen më pak agresivë e nuk do ndjekin njerëzit në kërkim të ushqimit. Gjithashtu do të lehin më pak gjatë natës, e më kryesorja, do të krijohet një ambient më i shëndetshëm e më i sigurtë për vendasit dhe turistët që vizitojnë qytetin tonë.

TNR nënkupton se qentë dërgohen te veterineri, sterilizohen, shërohen dhe pas periudhës së shërimit kthehet aty ku është marrë për të jetuar normalisht por pa pasur më mundësinë të riprodhohet. Si përfundim ky program do të ulë numrin e qenve të rrugës në një nivel më të menaxhueshëm. Por si mund të ndihmoni?

Ne kemi një grup bamirës në Sarandë që ka marrë përsipër sterilizimin e qenve të rrugës nga dhjetori deri në shkurt. Po ushqen rregullisht ndonjë qen rruge ? Ju lutemi na kontaktoni dhe ne do të vimë ta marrim, sterilizojmë dhe do ta kthejmë përsëri. Shërbimi është falas !! Kontaktoni në nr 069-269-4473 / 069-276-3997 ose në Shatërvan Idesh – the Idea Fountain në Facebook dhe Instagram.

Do të ketë seancë sterilizimi këtë fundjavë kështu që rezervoni vendin tuaj.