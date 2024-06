Shqepet një rrugë tjetër, biznesi reagon i shqetësuar

Pershendetje Saranda Web!

Doja te ndaja nje shqetesim me ju per sa i perket punimeve qe filluan sot tek Ekualipsi te shkolla 9-tetori. Pervecse filluan pa asnje lajmerim, nuk e shoh llogjike dhe te arsyeshme te kryesh punime ne fillim te sezonit.

Nuk u ankuam ne Maj kur filluan punimet dhe u shkatrrrua cdo rruge dhe nuk u ankuam as per parkimin qe eshte bere i pamundur, por kjo eshte e patolerueshme. Jemi gjjthe ato biznese qe kemi mbyllur punen. Kush na kompeson per keto dite te humbura?

Ju lutem publikojeni.