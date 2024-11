Sarandë: Policia dhe FNSH kontrolle në hyrje-daljet e qytetit

Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë, në bashkëpunim me policinë e Sarandës, po zhvillojnë një aksion kontrolli të intensifikuar në pikat hyrëse dhe dalëse të Sarandës.

Ky operacion është përqendruar tek automjetet luksoze dhe ato me xhama të zinj, me qëllim zbulimin e personave të kërkuar apo atyre që lëvizin me sende të paligjshme.

Fokus i veçantë në parandalimin e krimeve

Kontrollet synojnë të evidentojnë persona që posedojnë armë zjarri, mjete prerëse, sende të forta apo lëndë narkotike. Në postblloqe, forcat e rendit po ndalojnë dhe verifikojnë automjetet, duke kontrolluar me kujdes jo vetëm mjetet, por edhe drejtuesit e tyre.

Ky aksion është pjesë e një plani më të gjerë për të rritur sigurinë dhe për të parandaluar veprimtaritë kriminale në qytet dhe zonat përreth.

