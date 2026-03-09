logo
Saranda Sailing School kërkon 2 të rinj/reja për instruktorë lundrimi dhe noti

09/03/2614:21

Saranda Sailing School kërkon të punësojë 2 të rinj/reja nga rajoni i Sarandës për instruktorë lundrimi dhe noti.

 

Ofrohet:
✅ Trajnim profesional
✅ Përvojë praktike në sportet ujore
✅ Mundësi punësimi pas trajnimit

 

Kërkohen të rinj që:
🌊 Duan detin dhe aktivitetet ujore
🏊‍♂️ Kanë dëshirë të punojnë me fëmijë dhe të rinj
⛵ Banojnë në zonën e Sarandës

 

Për aplikime kontaktoni +355 68 923 5128

 

Saranda Sailing School kërkon të punësojë 2 të rinjreja nga rajoni i Sarandës për instruktorë lundrimi dhe noti

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

