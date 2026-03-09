Saranda Sailing School kërkon 2 të rinj/reja për instruktorë lundrimi dhe noti
Saranda Sailing School kërkon të punësojë 2 të rinj/reja nga rajoni i Sarandës për instruktorë lundrimi dhe noti.
Ofrohet:
✅ Trajnim profesional
✅ Përvojë praktike në sportet ujore
✅ Mundësi punësimi pas trajnimit
Kërkohen të rinj që:
🌊 Duan detin dhe aktivitetet ujore
🏊♂️ Kanë dëshirë të punojnë me fëmijë dhe të rinj
⛵ Banojnë në zonën e Sarandës
Për aplikime kontaktoni +355 68 923 5128
ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
