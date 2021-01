Bashkia Finiq ka përmbyllur tenderin për Ndërtim ujësjellësi rajonal nga burimet e Leshnicës, me fond limit 4 miliard e 725 milionë lekë të vjetra.

Në këtë tender kanë marrë pjesë 4 kompani:

1. “BAMI” sh.p.k me ofertë 4,712,576,556 lekë

2. “COGREN” sh.p.k PA OFERTË

3. ED KONSTRUKSION me ofertë 4,702,597,630 lekë

4. “SALILLARI” me ofertë 4,625,364,060 lekë

Fitues i tenderit ka rezultuar SALILLARI me ofertën 4 miliard e 625 milionë lekë ose rreth 98% e fondit limit.