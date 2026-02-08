logo
Sali Berisha: Më 10 shkurt do marrim fatin e Shqipërisë në dorë – VIDEO

08/02/2613:08

Sali Berisha thirrje qytetarëve: Më 10 shkurt të marrim fatin e Shqipërisë në dorë

 

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë një thirrje publike drejtuar qytetarëve, duke i ftuar të angazhohen më 10 shkurt për atë që ai e cilëson si një moment vendimtar për të ardhmen e vendit.

 

mesazhin e tij, Berisha thekson se respektimi i ligjeve dhe i Kushtetutës është rruga e vetme për ta çuar Shqipërinë drejt Bashkimit Europian.

 

 

Të dashur miq, më 10 shkurt ju ftoj të marrim fatin e Shqipërisë në dorë. T’i qëndrojmë ligjeve dhe Kushtetutës së vendit si rruga e vetme drejt BE-së”, – shprehet Berisha.

 

Sipas tij, vetëm përmes rikthimit të shtetit ligjor dhe funksionimit të institucioneve mbi bazën e Kushtetutës, Shqipëria mund të ecë përpara në procesin e integrimit europian. Thirrja vjen në një kohë tensionesh politike rreth çështjes Balluku.

 

Delvina “shpërthen” në pjesën e dytë, mposht Maliqin 4–0

Sali Berisha: Më 10 shkurt do marrim fatin e Shqipërisë në dorë &#8211; VIDEO

Dy kandidatët në garë për drejtimin e PD Sarandë, zgjedhjet më 22 Shkurt

Restorant FAMILY në Ksamil kërkon të punësojë Kamarier/e

Saranda përkujton Shën Harallambin, mbrojtësin shpirtëror të qytetit

Nesër Kategoria e Dytë: Butrinti pushon, Delvina në ndeshje vendimtare

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

