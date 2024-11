Rrëmbehen 77,000 m² tokë në Lukovë nga 2 socialistë të paraqitur si invesitorë strategjikë

Komiteti i Investimeve Strategjike (KIS) ka miratuar projektin ambicioz “Atara Resort & Villas” në bregdetin e Lukovës, duke i dhënë statusin e veçantë të “Investitorit Strategjik” dy kompanive zhvilluese të projektit, në pronësi të Hekuran Brahimaj dhe Turjan Hysko. Ky projekt, që parashikon ndërtimin e një resorti luksoz dhe një fshati turistik, do të shtrihet në një sipërfaqe totale prej rreth 158,000 m² dhe ka një vlerë investimi prej 50 milionë eurosh.

Dhënia e tokës shtetërore

Një nga vendimet kryesore të KIS ka qenë dhënia falas e një sipërfaqeje prej 77,000 m² tokë shtetërore për ndërtimin e projektit, ndërsa pjesa tjetër e truallit përfshin sipërfaqe private dhe zona që janë ende në proces negociatash me pronarët. Konkretisht, projekti përfshin 41,915 m² pronë private të kompanive aplikuese dhe 39,009 m² që janë në fazë negocimi. KIS ka saktësuar se miratimi i tokës shtetërore është kushtëzuar nga verifikimet e mëtejshme të Agjencisë së Kadastrës Shtetërore për statusin ligjor të parcelave dhe mungesën e mosmarrëveshjeve administrative apo gjyqësore mbi këtë pronë.

Pronësia dhe strukturimi i kompanive

Kompanitë që do të realizojnë projektin janë Lukova Bayside Hotel & SPA shpk dhe TO 27 Construction. Kompania e parë është në pronësi të Hekuran Brahimajt, ish-kryetar socialist i Bashkisë Vorë, që zotëron 65% të aksioneve, dhe Turjan Hyskos, vëllai i ish-deputetit socialist Eljo Hysko, i cili mban 35% të aksioneve. Ndërkohë, kompania TO 27 Construction zotërohet tërësisht nga Turjan Hysko, i njohur edhe si moderator në televizione.

Problemi i kapitalit dhe garancia financiare

Të dy kompanitë janë kritikuar për mungesën e kapitalit të mjaftueshëm për një projekt kaq të madh. Lukova Bayside Hotel & SPA shpk ka një kapital prej vetëm 355,000 eurosh, ndërsa TO 27 Construction ka kapital negativ prej 870 eurosh. Për të adresuar këtë, projekti garantohet financiarisht nga kompania Emante shpk, e cila është në pronësi të plotë të Hekuran Brahimajt. Emante shpk, një kompani ndërtimi me xhiro prej 9 milionë eurosh dhe fitim vjetor prej 630,000 eurosh, është angazhuar përmes një kontrate si garantuese për financimin e projektit.

Struktura e projektit turistik

Projekti “Atara Resort & Villas” është projektuar të zhvillohet në dy zona kryesore. Në Zonën 1 do të ndërtohet një hotel me 5 yje dhe shërbime për të plotësuar standardet e larta të turizmit elitar. Zona 2, nga ana tjetër, do të përfshijë ndërtimin e katër hoteleve të tjera dhe një fshat turistik me vila, të cilat do të shërbejnë si struktura akomoduese në Bashkinë e Himarës. Ky koncept synon të tërheqë turistë të huaj dhe të kontribuojë në zhvillimin e turizmit në bregdetin e Lukovës, duke shmangur ndërtimet rezidenciale që kanë marrë kritika të mëparshme.

Projekti është miratuar nga Komiteti i Investimeve Strategjike, i kryesuar nga kryeministri Edi Rama, si një investim që përputhet me strategjinë e fundit të qeverisë për të zhvilluar projekte turistike që sjellin përfitime të drejtpërdrejta për sektorin e turizmit. Në të kaluarën, projekte të ngjashme bregdetare janë kritikuar për përfshirjen e vilave rezidenciale që nuk i shërbejnë turizmit, por qeveria ka theksuar se projektet e reja do të orientohen më shumë drejt akomodimit të turistëve dhe promovimit të turizmit elitar.

Ky vendim i KIS për t’i dhënë tokë shtetërore dy kompanive të lidhura me figura të njohura të politikës dhe medias ka ngjallur reagime, sidomos për shkak të mungesës së kapaciteteve financiare të kompanive për të realizuar një investim të tillë.

