Reshjet e shiut rikthehen në Sarandë, ja si parashikohet moti sot dhe nesër
Moti në Sarandë do të jetë i paqëndrueshëm gjatë së dielës, 15 nëntor, dhe të hënës, 16 nëntor, me vranësira, intervale me diell dhe reshje shiu me ndërprerje. Sipas parashikimit meteorologjik, mundësia e reshjeve do të rritet veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes.
Gjatë ditës së sotme, temperaturat në Sarandë do të luhaten nga 14 deri në 18 gradë Celsius. Reshje shiu parashikohen rreth mesditës dhe në disa intervale të pasdites, ndërsa nuk do të mungojnë edhe periudhat me kthjellime.
Situata pritet të ndryshojë gjatë mbrëmjes. Pas orës 21:00, mundësia e reshjeve arrin rreth 80%, duke e bërë këtë periudhë një nga intervalet me probabilitetin më të lartë të shiut gjatë ditës.
Edhe të hënën, 16 nëntor, parashikohet mot kryesisht i vranët, me reshje shiu në periudha të ndryshme, veçanërisht rreth mesditës dhe pasdites. Temperaturat do të luhaten nga 12 deri në 18 gradë Celsius.
Kushtet atmosferike kërkojnë kujdes nga drejtuesit e automjeteve, veçanërisht gjatë reshjeve, kur sipërfaqet rrugore mund të bëhen të rrëshqitshme.
Megjithëse parashikimi tregon mundësi të lartë reshjesh, kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht reshje me intensitet të lartë apo rrezik përmbytjesh.
Parashikimi meteorologjik mund të ndryshojë gjatë orëve në vijim, ndaj qytetarët këshillohen të ndjekin përditësimet për kushtet e motit. Saranda Web