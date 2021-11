Reagon administratori i faqes PD Sarandë: Mediat shpërndajnë lajme të rreme, mbledhjen e zhvilluam

Pas publikimit në Saranda Web të dështimit të mbledhjes së thirrur nga kryetari i emëruar Vesel Koçiu, për shkak të bojkotimit të mbledhjes nga 22 anëtarë të kryesisë së Degës së PD Sarandë, administratori i faqes së Partia Demokratike Sarandë, ka shpërndarë një deklaratë, në të cilën thuhet:

Nisur nga disa lajme te rreme te shperndara qellimisht ne media njoftojme se:

– Znj. Matilda Qurku ka paraqitur doreheqjen prane kryetarit te PDSH me daten 14 maj 2021!

– Sekretari i Pergjithshem ka leshuar shkresen Nr.132 ne zbatim te statutit per pranimin e doreheqjes se znj. Qurku nga pozicioni i sekretares se deges dhe per te sjell propozimet per emrat e rinj per kete pozicion Kryesia Dega Sarande.

Nisur nga sa me lart ne mbledhje e sotme te kryesise se deges pasi eshte diskutuar per organizimin dhe pjesmarrjen e delegateve te deges Sarande ne Kuvendin Kombetare te PDSH, date 18 dhjetor, ora 11:00, jane marr propozimet per sekretar dege.

Konkretisht jane propozuar:

1- Johan Mema 2- Ledion Tusha 3- Ledio Muco 4- Maria Xhelali

Partia Demokratike dega Sarande hedh poshte cdo aludim dashakeqes per shkarkime apo percarje. Ne jemi ne krye te detyres per te bere opozite dhe per te sjell sa me shpejt PD ne pushtet.

Nje parti nje kuvend#18 dhjetor, thuhet në reagimin e administratorit të faqes së Partia Demokratike Sarandë.