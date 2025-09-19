“Ramo Saranda” Hotel & Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e
Hotel Restaurant “Ramo Saranda” zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë:
– Ndihmës Kuzhinier/e
– Banakier/e
– Kamarier/e
Të interesuarit të kontaktojnë në 068 407 7729 ose të paraqiten në Hotel Restaurant “Ramo Saranda”, në Shëtitoren e Sarandës.
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
