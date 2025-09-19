logo
0
Rezervime Suvenire

“Ramo Saranda” Hotel & Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e

19/09/2515:34

Shperndaje:

Hotel Restaurant “Ramo Saranda” zgjeron stafin dhe kërkon të punësojë:

 

 – Ndihmës Kuzhinier/e

 – Banakier/e

 – Kamarier/e

 

Të interesuarit të kontaktojnë në 068 407 7729 ose të paraqiten në Hotel Restaurant “Ramo Saranda”, në Shëtitoren e Sarandës.

 

 

 

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

&#8220;Ramo Saranda&#8221; Hotel &#038; Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e

“Ramo Saranda” Hotel & Restaurant kërkon Ndihmës Kuzhinier/e, Banakier/e dhe Kamarier/e
Nuk frenoi në kohë, 69-vjeçari me motor përfundon në spital i plagosur në hundë

Nuk frenoi në kohë, 69-vjeçari me motor përfundon në spital i plagosur në hundë
Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh
Dyqani ONE në Sarandë kërkon Store Manager &#038; Sales Representatives

Dyqani ONE në Sarandë kërkon Store Manager & Sales Representatives
Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave

Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave
“Jeni gjobitur me 500 lekë&#8230;”/ Kujdes! Ky mesazh është mashtrim: Mos e klikoni linkun

“Jeni gjobitur me 500 lekë…”/ Kujdes! Ky mesazh është mashtrim: Mos e klikoni linkun

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.