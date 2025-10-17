logo
0
Rezervime Suvenire

Rama prezenton Qendrën e Pritjes së Vizitorëve në Butrint: E ka ideuar mjeshtri i madh japonez Kengo Kuma

17/10/2515:48

Shperndaje:

Rama prezanton projektin e qendrës së vizitorëve në Butrint: “Nga problem, në shembull rrezatues”

 

Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot pamje nga projekti i ri për qendrën e vizitorëve në Parkun Kombëtar të Butrintit, një ndërtesë moderne e konceptuar nga arkitekti i njohur japonez, Kengo Kuma. Projekti po realizohet në bashkëpunim me Fondin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF).

 

 

Sipas Ramës, kjo ndërhyrje përfaqëson një transformim rrënjësor në mënyrën e menaxhimit të Butrintit, duke e kaluar atë nga një situatë problematike në një model shembullor për institucionet e kulturës në Shqipëri.

 

“Një projekt i shkëlqyer për qendrën e vizitorëve të Butrintit, nga mjeshtri i madh japonez Kengo Kuma, që po e transformon menaxhimin e Parkut Arkeologjik nga një problem në një shembull rrezatues për të gjitha institucionet e kulturës,” – shkruan Rama.

Kryeministri thekson se ky projekt është pjesë e një plani strategjik të promovimit global të Butrintit, duke e cilësuar këtë park arkeologjik si një “xhevahir të trashëgimisë kulturore shqiptare”.

 

Qendra e re e vizitorëve synon të ofrojë:

Infrastrukturë të standardeve ndërkombëtare për turistët

Hapësira ekspozuese dhe informuese për historinë e parkut

Rritje të kapaciteteve për mbrojtjen dhe promovimin e sitit

 

Butrinti, i përfshirë në Listën e UNESCO-s, është një nga destinacionet më të rëndësishme arkeologjike në vend. 

 

Arkitekti suedez: projekti japonez rrezikon të dëmtojë peisazhin historik të zonës në Butrint

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Banorët denoncojnë në Saranda Web: “Na morën votat, por na lanë në mëshirë të fatit” – VIDEO

Banorët denoncojnë në Saranda Web: “Na morën votat, por na lanë në mëshirë të fatit” – VIDEO
Arkitekti suedez: projekti japonez rrezikon të dëmtojë peisazhin historik të zonës në Butrint

Arkitekti suedez: projekti japonez rrezikon të dëmtojë peisazhin historik të zonës në Butrint
Rama prezenton Qendrën e Pritjes së Vizitorëve në Butrint: E ka ideuar mjeshtri i madh japonez Kengo Kuma

Rama prezenton Qendrën e Pritjes së Vizitorëve në Butrint: E ka ideuar mjeshtri i madh japonez Kengo Kuma
Aksident pas mesnate në Sarandë, përmbyset automjeti – arrestohet drejtuesi 18-vjeçar

Aksident pas mesnate në Sarandë, përmbyset automjeti – arrestohet drejtuesi 18-vjeçar
Dosja e pronave të ushtrisë/ SPAK dhe BKH zbarkojnë në &#8220;Marina Bay Saranda&#8221;

Dosja e pronave të ushtrisë/ SPAK dhe BKH zbarkojnë në “Marina Bay Saranda”
Aksident i rëndë në dalje të tunelit të Skërficës në rrugën Kardhiq-Delvinë

Aksident i rëndë në dalje të tunelit të Skërficës në rrugën Kardhiq-Delvinë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.