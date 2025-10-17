Rama prezenton Qendrën e Pritjes së Vizitorëve në Butrint: E ka ideuar mjeshtri i madh japonez Kengo Kuma
Rama prezanton projektin e qendrës së vizitorëve në Butrint: “Nga problem, në shembull rrezatues”
Kryeministri Edi Rama ka publikuar sot pamje nga projekti i ri për qendrën e vizitorëve në Parkun Kombëtar të Butrintit, një ndërtesë moderne e konceptuar nga arkitekti i njohur japonez, Kengo Kuma. Projekti po realizohet në bashkëpunim me Fondin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF).
Sipas Ramës, kjo ndërhyrje përfaqëson një transformim rrënjësor në mënyrën e menaxhimit të Butrintit, duke e kaluar atë nga një situatë problematike në një model shembullor për institucionet e kulturës në Shqipëri.
“Një projekt i shkëlqyer për qendrën e vizitorëve të Butrintit, nga mjeshtri i madh japonez Kengo Kuma, që po e transformon menaxhimin e Parkut Arkeologjik nga një problem në një shembull rrezatues për të gjitha institucionet e kulturës,” – shkruan Rama.
Kryeministri thekson se ky projekt është pjesë e një plani strategjik të promovimit global të Butrintit, duke e cilësuar këtë park arkeologjik si një “xhevahir të trashëgimisë kulturore shqiptare”.
Qendra e re e vizitorëve synon të ofrojë:
Infrastrukturë të standardeve ndërkombëtare për turistët
Hapësira ekspozuese dhe informuese për historinë e parkut
Rritje të kapaciteteve për mbrojtjen dhe promovimin e sitit
Butrinti, i përfshirë në Listën e UNESCO-s, është një nga destinacionet më të rëndësishme arkeologjike në vend.
Arkitekti suedez: projekti japonez rrezikon të dëmtojë peisazhin historik të zonës në Butrint
