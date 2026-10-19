Rama Premton shpërblim 2500 euro për çdo polic që përballet me protestuesit

Rama premton 2500 euro shpërblim për çdo polic në vijën e parë të protestave
Kryeministri Edi Rama ka premtuar një shpërblim prej 2500 eurosh për çdo efektiv të Policisë së Shtetit të angazhuar në vijën e parë gjatë protestave të ditëve të fundit në Tiranë. Deklaratën e bëri gjatë një takimi me drejtues të policisë.
Kreu i qeverisë tha se shuma do të jetë e njëjtë për të gjithë efektivët e përfshirë në këtë angazhim. Ai e argumentoi mbështetjen financiare me stresin dhe shpenzimet shtesë që, sipas tij, shoqërojnë shërbimin gjatë protestave.
“Ne do vëmë në dispozicion një shumë prej 2500 eurosh, për çdo efektiv në front”, u shpreh Rama, duke e lidhur shpërblimin me përballjen e forcave të rendit me protestuesit.
Sa i përket Policisë së Sarandës, sipas kriterit të shpallur, efektivët që nuk janë angazhuar në vijën e parë të protestave nuk përfshihen në këtë premtim. Megjithatë, mungesa e përplasjeve në Sarandë nuk përcakton automatikisht përjashtimin e çdo punonjësi të komisariatit.
Për të saktësuar nëse do të ketë përfitues nga Saranda, mbetet të konfirmohet nëse efektivë të këtij komisariati janë dërguar me shërbim në Tiranë. Deklarata e kryeministrit nuk përmbante një listë të strukturave apo të punonjësve përfitues.
Gjatë takimit, Rama paralajmëroi gjithashtu një rritje të konsiderueshme të pagave të policisë nga 1 janari. Ai nuk bëri të ditur përqindjen e rritjes apo shumën konkrete që do t’i shtohet pagës së efektivëve.