Rama Premton shpërblim 2500 euro për çdo polic që përballet me protestuesit

Rama premton 2500 euro shpërblim për çdo polic në vijën e parë të protestave

Kryeministri Edi Rama ka premtuar një shpërblim prej 2500 eurosh për çdo efektiv të Policisë së Shtetit të angazhuar në vijën e parë gjatë protestave të ditëve të fundit në Tiranë. Deklaratën e bëri gjatë një takimi me drejtues të policisë.

Kreu i qeverisë tha se shuma do të jetë e njëjtë për të gjithë efektivët e përfshirë në këtë angazhim. Ai e argumentoi mbështetjen financiare me stresin dhe shpenzimet shtesë që, sipas tij, shoqërojnë shërbimin gjatë protestave.

“Ne do vëmë në dispozicion një shumë prej 2500 eurosh, për çdo efektiv në front”, u shpreh Rama, duke e lidhur shpërblimin me përballjen e forcave të rendit me protestuesit.

Sa i përket Policisë së Sarandës, sipas kriterit të shpallur, efektivët që nuk janë angazhuar në vijën e parë të protestave nuk përfshihen në këtë premtim. Megjithatë, mungesa e përplasjeve në Sarandë nuk përcakton automatikisht përjashtimin e çdo punonjësi të komisariatit.

Për të saktësuar nëse do të ketë përfitues nga Saranda, mbetet të konfirmohet nëse efektivë të këtij komisariati janë dërguar me shërbim në Tiranë. Deklarata e kryeministrit nuk përmbante një listë të strukturave apo të punonjësve përfitues.

Gjatë takimit, Rama paralajmëroi gjithashtu një rritje të konsiderueshme të pagave të policisë nga 1 janari. Ai nuk bëri të ditur përqindjen e rritjes apo shumën konkrete që do t’i shtohet pagës së efektivëve.

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