Rama paralajmëron ligj të ri: Nuk do të lejojmë në protesta persona me fytyrë të mbuluar

Rama paralajmëron ligj të ri: Nuk do të lejojmë persona me fytyrë të mbuluar në protesta

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar një nismë ligjore për të ndaluar pjesëmarrjen e personave me fytyrë të mbuluar në protesta. Deklarata u bë gjatë një takimi me përfaqësues të bankave që operojnë në Shqipëri.

“Do vendosim ligj: Nuk do lejojmë persona me fytyrë të mbuluar në protesta”, deklaroi Rama, duke njoftuar synimin për vendosjen e këtij kufizimi në tubime.

Takimi me drejtuesit e bankave u zhvillua pas dëmtimeve të filialeve bankare gjatë protestave të ditëve të fundit në Tiranë.

Paralajmërimi i kryeministrit mbetet në nivel deklarate për një nismë të ardhshme ligjore. Në deklaratën e përcjellë nuk janë dhënë hollësi për përmbajtjen e projektligjit, afatin e paraqitjes apo masat që do të parashikohen ndaj shkelësve. Saranda Web

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