Rama: Në fundjavë brenda, nga e hëna askush nuk do dalë pa leje

Kryeministri Edi Rama shtrëngon masat kufizuese ndaj situatës së koronavirusit, duke lejuar daljen nga shtëpia vetëm të një familjari për të bërë pazaret, edhe kjo përmes një autorizimi që do të merret me e-mail ose me telefon.

Kreu i qeverisë bën të ditur se njëjtë siç ndodhi edhe javën e kaluar, nga ora 13:00 e së shtunës, deri në 05: të mëngjesit të së hënës, askush nuk do të lejohet të dalë nga shtëpia, dhe nga ky orar, pra nga ora 13:00 e të shtunës dhe gjatë gjithë të dielës nuk do të jenë hapur as supermarketet dhe farmacitë.

“Gati aplikacioni online ose me sms për leje-daljen e vetëm një personi nga familja për të bërë pazar!Njësoj si javën e shkuar, nga ora 13.00 nesër deri të hënën 05.00 të gjithë në shtëpi dhe të gjithë qepenat mbyllur!

Nga e hëna askush nuk del dot më në pazar, pa marrë lejen digjitale me e-mail ose telefon në emër të familjes