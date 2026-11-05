Rama përsërit ftesën për protestuesit, vendos letra me mbishkrimin “dialog” para Kryeministrisë

Kryeministri Edi Rama ka përsëritur këtë të enjte ftesën për dialog me protestuesit, duke vendosur letra me mbishkrimin “dialog” mbi sofrën e betonit para Kryeministrisë. Deri më tani, protestuesit nuk e kanë pranuar ftesën për t’u ulur në bisedime.
Pamjet janë publikuar nga vetë kryeministri në rrjetet sociale. Postimin ai e ka shoqëruar me përshëndetjen “Mirëmëngjes” dhe simbolin e flamurit shqiptar.
Rama ka shprehur gatishmërinë e qeverisë për të shqyrtuar propozimet e studentëve dhe për të adresuar shqetësimet e ngritura prej tyre.
Megjithatë, palët ende nuk kanë arritur të zhvillojnë një takim, ndërsa kryeministri vijon ta përsërisë publikisht thirrjen për dialog.