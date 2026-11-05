Rama përsërit ftesën për protestuesit, vendos letra me mbishkrimin “dialog” para Kryeministrisë

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Kryeministri Edi Rama ka përsëritur këtë të enjte ftesën për dialog me protestuesit, duke vendosur letra me mbishkrimin “dialog” mbi sofrën e betonit para Kryeministrisë. Deri më tani, protestuesit nuk e kanë pranuar ftesën për t’u ulur në bisedime.

Pamjet janë publikuar nga vetë kryeministri në rrjetet sociale. Postimin ai e ka shoqëruar me përshëndetjen “Mirëmëngjes” dhe simbolin e flamurit shqiptar.

Rama ka shprehur gatishmërinë e qeverisë për të shqyrtuar propozimet e studentëve dhe për të adresuar shqetësimet e ngritura prej tyre.

Megjithatë, palët ende nuk kanë arritur të zhvillojnë një takim, ndërsa kryeministri vijon ta përsërisë publikisht thirrjen për dialog.

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