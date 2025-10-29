Qytetari denoncon: OSHEE më kërkon 287 mijë lekë për një faturë të paguar në vitin 2009 – VIDEO
Qytetari denoncon: OSHEE më kërkon 287 mijë lekë për një faturë të paguar në vitin 2009
Rrapo Gaci, një qytetar nga Delvina me aftësi të kufizuara, prej disa muajsh po endet nëpër zyrat e OSHEE-së për një faturë energjie elektrike të muajit mars 2009, e cila sipas dokumenteve që ai vetë disponon, është paguar që atëherë.
Gaci tregon se në librezën e energjisë, të cilën e ruan ende sot, fatura e muajit mars 2009 rezulton e paguar në shumën 2,184 lekë, me firmë dhe vulë të OSHEE-së. Megjithatë, ky institucion e konsideron ende debitor për të njëjtin muaj me shumën 14,328 lekë, dhe pas shtimit të kamatës prej 100%, shuma që i kërkohet aktualisht arrin në 28,656 lekë.
“Kam shkuar disa herë në zyrat e OSHEE-së për të sqaruar situatën, por çdo herë më thonë se fatura e 2009-s figuron e papaguar. Unë kam faturën me vulë, e cila provon të kundërtën,” shprehet Gaci.
Problemi ka dalë në pah pas shitjes së banesës së tij. Edhe pse prona është kaluar ligjërisht te blerësi i ri, OSHEE refuzon të kalojë kontratën e energjisë elektrike, duke pretenduar se ekziston detyrimi i papaguar i vitit 2009.
Në dëshminë e tij, Rrapo Gaci kujton se dikur ka qenë vetë punonjës i OSHEE-së, gjë që e bën edhe më të pabesueshme situatën:
“Po të kisha pasur detyrime, ato do m’i kishin mbajtur nga paga ime. Kam qenë punonjës i institucionit, e di si funksionon sistemi. Kjo është një padrejtësi që më ka lodhur shpirtërisht.”
Për muaj të tërë, qytetari kërkon zgjidhje për një gabim që, siç tregon ai, është i dokumentuar dhe i provuar me vulë zyrtare. Deri më sot, ai mbetet peng i një procedure të pakuptimtë, që e mban të lidhur me një faturë të paguar 16 vite më parë.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
29/10/2518:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
29/10/2518:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
29/10/2518:59
Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo
29/10/2518:59
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28
29/10/2518:59