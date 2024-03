Qytetarët ankohen te ujësjellësi “s’kemi ujë”, por shokohen nga përgjigjia: “LAHUNI NESËR”

Pershendetje SarandaWeb

Ne rrugen e 5-te para ca ditesh beren pumime mbrapa shtepise sime per te vene tubacione te reja per ujesjellesin qe eshte ne plan per tu bere ne vijim. Para dy ditesh punetoret qe rregullonin rrugen mbyllen gropat qe hapen dhe kur I mbyllnin ose hapnin gropat cane nje nga tubat qendrore te lagjes. Si pasoje jemi 5-6 shtepi me uje shum te paket.

Akoma me te paket sec vinte me perpara. Sot e kuptuam dhe familja ime qe kur mbuluan vrimat kane shtypur tubin qe furnizon shtepine tone me uje. Marrim telefon kryesorin e ujesjellesit dhe na thone lahuni neser. Tani nuk kemi pike uje dhe keta na genjejne dhe thone qe tani ka akoma uje.

Ju lutem nqs mundeni ta beni publike qe te behet dicka se lagja jone ka gjithmone probleme me ujesjellesin dhe keta tallen me neve.

Faleminderit