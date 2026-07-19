logo
0
Rezervime Suvenire

Qeveria përgatit rregulla të reja për plazhet private: Ndalohen gardhet dhe barrierat drejt detit

19/07/2619:11

Shperndaje:

Qeveria përgatit rregulla të reja për plazhet private: Ndalohen gardhet dhe barrierat drejt detit. Projektligji i ri detyron akses të lirë drejt detit, parashikohen gjoba deri në 200 mijë lekë

 

KSAMIL ALBANIA - KSAMILI - Destinacioni kryesor i pushuesve

 

Qytetarët dhe turistët mund të kenë akses të garantuar me ligj drejt detit nëse miratohen ndryshimet e propozuara në ligjin “Për Turizmin”. Projektligji i depozituar në Kuvend parashikon rregulla të reja për subjektet që administrojnë stacionet e plazhit, duke ndaluar çdo pengesë fizike që kufizon kalimin përgjatë vijës bregdetare.

 

Sipas draftit, çdo subjekt që ushtron veprimtarinë si stacion plazhi do të ketë detyrimin të garantojë akses të lirë, të pandërprerë dhe lëvizje të lirë të publikut drejt bregut të detit, përgjatë gjithë vijës bregdetare dhe ndërmjet hapësirave publike të plazhit. Kjo do të thotë se qytetarët nuk duhet të pengohen për të kaluar drejt detit apo për të lëvizur nga një plazh në tjetrin.

 

Projektligji ndalon shprehimisht vendosjen e gardheve, mureve, barrierave apo çdo pengese tjetër fizike, qoftë të përhershme apo të përkohshme, nëse ato kufizojnë ose pengojnë këtë akses dhe lëvizje.

 

Për subjektet që nuk zbatojnë këtë detyrim, parashikohen masa administrative. Mosrespektimi i rregullave për aksesin e lirë të publikut do të dënohet me gjobë 200 mijë lekë.

 

Në relacionin shoqërues të projektligjit, kjo masë argumentohet si pjesë e përmirësimit të administrimit të zonave turistike dhe mbrojtjes së interesit publik. Sipas nismës, synimi është që vizitorët dhe qytetarët të kenë mundësi të lëvizin lirshëm përgjatë bregdetit, ndërsa të forcohen standardet e menaxhimit të plazheve dhe kontrolli ndaj shkeljeve. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Qeveria: Kush do ndërtojë vitin tjetër gjatë sezonit turistik 20 mijë euro gjobë

Qeveria: Kush do ndërtojë vitin tjetër gjatë sezonit turistik 20 mijë euro gjobë
Qeveria përgatit rregulla të reja për plazhet private: Ndalohen gardhet dhe barrierat drejt detit

Qeveria përgatit rregulla të reja për plazhet private: Ndalohen gardhet dhe barrierat drejt detit
Kozi Bistro në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier/e

Kozi Bistro në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier/e
Hotel VISAD në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare

Hotel VISAD në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
Uma Restaurant në Ksamil kërkon staf. Ofrohet Akomodimi dhe ushqimi

Uma Restaurant në Ksamil kërkon staf. Ofrohet Akomodimi dhe ushqimi
Bar Restorant Sunset në Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes

Bar Restorant Sunset në Ksamil kërkon Kamarier/e dhe Hostes

Suvenire

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 10

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.