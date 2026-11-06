Qeveria ndryshon hartat e zonave arkeologjike “A” dhe “B” në qytetin e Sarandës

Qeveria ka vendosur në mbledhjen e datës 5 nëntor të ndryshojë hartën dhe koordinatat e zonave arkeologjike “A” dhe “B” në qytetin e Sarandës. Vendimi përcakton dokumentacionin që ndryshon, por nuk shpjegon nëse preken kufijtë e zonave të mbrojtura dhe cilat prona mund të përfshihen apo të përjashtohen prej tyre.
Ndryshimet bëhen në vendimin nr. 730, të datës 13 dhjetor 2023, për shpalljen pasuri kulturore të paluajtshme të zonave arkeologjike të Sarandës, Kalasë së Lëkurësit dhe Manastirit të 40 Shenjtorëve. Ky akt përcakton edhe zonimin dhe planin për ruajtjen, mbrojtjen e administrimin e tyre. Ndërhyrja e fundit lidhet konkretisht me zonat “A” dhe “B” të qytetit.
Për zonën “B”, harta e mëparshme dhe koordinatat përkatëse do të zëvendësohen me dokumentacionin e ri që i bashkëlidhet vendimit. Për zonën “A” parashikohet zëvendësimi i koordinatave. Të dhënat e reja përcaktohen në Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare, sistemin zyrtar për paraqitjen e vendndodhjeve në hartë.
Megjithatë, përmendja e këtij sistemi nuk sqaron natyrën e ndryshimeve. Edhe vendimi i vitit 2023 parashikonte hartat dhe koordinatat në të njëjtën kornizë referimi. Për të kuptuar çfarë është ndryshuar, nevojitet krahasimi i dokumentacionit të mëparshëm me atë të miratuar më 5 nëntor.
Saranda Web ka siguruar hartat e vjetra të dy zonave, të cilat mbajnë datën e printimit 7 nëntor 2023. Në këto pamje, zona “A” shtrihet në pjesën qendrore të qytetit, pranë bregdetit, dhe ndodhet brenda zonës më të gjerë “B”. Kjo e fundit përfshin një brez më të shtrirë të territorit urban përgjatë gjirit të Sarandës.
Pa hartën dhe koordinatat e reja nuk mund të thuhet nëse territori me mbrojtje arkeologjike është zgjeruar, zvogëluar apo ka mbetur i njëjtë. Teksti i vendimit nuk jep sipërfaqet e zonave dhe as një përshkrim të ndryshimeve të mundshme në kufijtë e tyre.
Sqarimi ka rëndësi për banorët dhe pronarët, pasi vendndodhja e një prone brenda zonës arkeologjike lidhet me rregullat që zbatohen për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe ndërhyrjet në atë territor. Hartat e mëparshme tregojnë zonimin e deritanishëm, por nuk mjaftojnë për të përcaktuar pasojat e vendimit të ri.
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor është ngarkuar të publikojë hartën e re të zonës “B” në Gjeoportalin Kombëtar. Agjencia Shtetërore e Kadastrës duhet të regjistrojë vendimin, ndërsa në tekst nuk përcaktohet një afat i posaçëm për publikimin e hartës.
Për zbatimin ngarkohen Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkia Sarandë. Vendimi hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Çfarë ndryshon konkretisht në zonimin arkeologjik të Sarandës mbetet për t’u parë kur harta dhe koordinatat e reja të bëhen të disponueshme dhe të krahasohen me dokumentacionin e mëparshëm. Saranda Web