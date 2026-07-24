Qeveria: Deri në qershor kishim fluks të lartë, por protesta i preu hovin turizmit
Qeveria: Deri në qershor kishim fluks të lartë, por protesta i preu hovin turizmit. Pas pesë vitesh me ritme të larta rritjeje, të dhënat e muajit qershor tregojnë një ngadalësim të ndjeshëm të hyrjeve të shtetasve të huaj në Shqipëri. Ndryshe nga pretendimi i qeverisë se frenimi lidhet me protestat e ashtuquajtura “Revolucioni Flamingo”, operatorët turistikë e lidhin situatën kryesisht me pasigurinë e shkaktuar nga lufta në Iran dhe me zhvillimin e Kampionatit Botëror të Futbollit.
Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT, gjatë qershorit 2026 në Shqipëri hynë 1,346,279 shtetas të huaj, vetëm 17,075 më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja rezulton rreth 1.3%, shumë më e ulët se ritmet dyshifrore të regjistruara në vitet e mëparshme. INSTAT sqaron se statistika e hyrjeve përfshin të gjitha mbërritjet nëpërmjet pikave kufitare tokësore, detare dhe ajrore.
Edhe hyrjet e shtetasve shqiptarë shënuan një rritje pothuajse të papërfillshme. Në qershor 2026 hynë në vend 735,370 shtetas shqiptarë, vetëm 1,799 më shumë se në qershorin e vitit të kaluar, ose një rritje prej rreth 0.2%.
Qeveria është përpjekur ta lidhë ngadalësimin me protestat kundër saj, duke pretenduar se pamjet e tubimeve kanë dëmtuar imazhin e Shqipërisë dhe kanë ndikuar te rezervimet. Por ky interpretim nuk mbështetet drejtpërdrejt nga statistikat e INSTAT, të cilat tregojnë numrin e hyrjeve, por jo arsyen përse një vizitor ka ardhur ose ka anuluar udhëtimin.
Sipas operatorëve turistikë, dy faktorët kryesorë që ndikuan gjatë qershorit ishin lufta në Iran, e cila krijoi pasiguri, probleme me fluturimet dhe rritje të kostove të udhëtimit, si dhe Kampionati Botëror, i zhvilluar nga 11 qershori deri më 19 korrik në SHBA, Kanada dhe Meksikë. Eventi i madh sportiv orientoi një pjesë të flukseve dhe shpenzimeve turistike drejt vendeve organizatore, ndërsa shumë udhëtarë shtynë ose ndryshuan planet e pushimeve.
Të dhënat tregojnë se ngadalësimi lidhet kryesisht me tkurrjen e tregjeve tradicionale. Nga Kosova erdhën rreth 51 mijë vizitorë më pak, ndërsa nga Maqedonia e Veriut rreth 15 mijë më pak. Rënie u shënua edhe nga Gjermania me mbi 13 mijë hyrje më pak, Turqia me rreth 11 mijë, Mali i Zi me 6.2 mijë dhe Greqia me 3.6 mijë më pak.
Këto humbje u kompensuan pjesërisht nga disa tregje evropiane. Hyrjet nga Italia u rritën me mbi 25 mijë, nga Polonia me afro 17 mijë dhe nga Mbretëria e Bashkuar me rreth 12.4 mijë persona.
Pavarësisht frenimit të qershorit, bilanci i gjashtëmujorit të parë mbetet pozitiv. Nga janari deri në qershor 2026, në Shqipëri hynë 5,059,069 shtetas të huaj, rreth 297 mijë më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Shifrat tregojnë se turizmi shqiptar vijon të rritet, por me një ritëm shumë më të ulët. Përpjekja për t’ia faturuar këtë ngadalësim vetëm protestave duket më tepër si interpretim politik sesa analizë ekonomike, ndërsa operatorët turistikë evidentojnë faktorë ndërkombëtarë shumë më të gjerë: luftën në Iran, pasigurinë në transportin ajror, kostot më të larta dhe ndikimin e Kampionatit Botëror. Saranda Web
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