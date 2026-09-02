logo
0
Rezervime Suvenire

Punime pa leje pranë plazhit, arrestohet 47-vjeçari në Sarandë. Pezullohet edhe polici

02/09/2613:03

Shperndaje:

Punime pa leje pranë plazhit, arrestohet 47-vjeçari në Sarandë. Pezullohet edhe polici

Një 47-vjeçar është arrestuar në Sarandë, pasi dyshohet se po përgatiste një sipërfaqe pranë plazhit në lagjen nr. 4, për ndërtimin e një objekti pa leje.

 

 

Sipas Policisë, në zonë ishte sheshuar një sipërfaqe toke dhe ishin vendosur materiale ndërtimore. Nga verifikimet e kryera, dyshohet se punimet po bëheshin nga shtetasi A. R., 47 vjeç, banues në Tiranë, me qëllim ndërtimin e një objekti për aktivitet fitimprurës.

 

Në vijim të ndërhyrjes, policia hoqi dhe sekuestroi edhe 48 shezlongë dhe çadra të vendosura në hapësirën e plazhit, e cila, sipas njoftimit zyrtar, administrohej nga 47-vjeçari pa leje.

 

Rasti ka sjellë pasoja edhe brenda strukturave të Policisë së Sarandës. Specialisti i Policimit në Zonë, A. N., është pezulluar nga detyra dhe ndaj tij ka nisur procedim disiplinor. Sipas Policisë, masa është marrë pasi efektivi nuk kishte konstatuar paligjshmërinë në zonën që mbulonte.

 

Materialet për 47-vjeçarin i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa procedura disiplinore ndaj efektivit vijon. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ardit Bido njofton qytetarët: Kam hapur zyrë në Delvinë, hajdeni t’ju jap “Besën”

Ardit Bido njofton qytetarët: Kam hapur zyrë në Delvinë, hajdeni t’ju jap “Besën”
Ekipi i shahut “Butrinti” nënkampion i Shqipërisë për vitin 2026

Ekipi i shahut “Butrinti” nënkampion i Shqipërisë për vitin 2026
BRUNES në Sarandë kërkon Punëtor magazine, Konsulente shitjeje dhe Agjent terreni

BRUNES në Sarandë kërkon Punëtor magazine, Konsulente shitjeje dhe Agjent terreni
Punime pa leje pranë plazhit, arrestohet 47-vjeçari në Sarandë. Pezullohet edhe polici

Punime pa leje pranë plazhit, arrestohet 47-vjeçari në Sarandë. Pezullohet edhe polici
Ndahet nga jeta Ramiz Begani, aktivist i komunitetit rom dhe egjiptian në Sarandë

Ndahet nga jeta Ramiz Begani, aktivist i komunitetit rom dhe egjiptian në Sarandë
Dafina Allkushi: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë pjesë e programit “Pas Shkolle”

Dafina Allkushi: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë pjesë e programit “Pas Shkolle”

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 30

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.