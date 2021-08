Pritet përkeqësim i motit, erë me shpejtësi 16 m/sek dhe dallgë 2 metër lartësi

Neser pritet përkeqësim i motit, me erë të fortë, të cilat do të shkaktojnë dallgë deri në 2 metër lartësi.

Njoftimi jepet nga Kapiteneria e Portit Sarande, e cila ka njoftuar per perkeqesim te motit dhe mos daljen e anijeve turistike.

Era do të fryjë nga veri perendimi, me shpejtësi 16m/s dhe në det me forcë 5 e shkalles beaufort, ku lartësia e e dallges do të shkojë 1,5 – 2 metër