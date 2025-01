Pritet mot me reshje të dendura dhe dëborë

Kushtet atmosferike të kësaj të diele në Sarandë dhe zonat përreth pritet të jenë kryesisht të paqëndrueshme, sipas parashikimeve të Shërbimit Meteorologjik. Reshjet do të jenë të pranishme që prej orëve të para të ditës, duke vijuar me intensitet mesatar gjatë gjithë 24 orëshit.

Në zona të caktuara, veçanërisht në jugperëndim, reshjet mund të intensifikohen deri në formën e stuhive. Banorët dhe vizitorët në Sarandë duhet të marrin masa përballë këtyre kushteve të motit, veçanërisht në periudhat kur reshjet pritet të jenë më të dendura.

Një tjetër element shqetësues do të jetë era e fortë, e cila do të fryjë nga verilindja dhe veriu me shpejtësi mesatare 4-16 m/sek. Në zonat e bregdetit të Sarandës dhe Finiqit, era mund të arrijë deri në 25 m/sek, duke krijuar kushte të vështira për transportin detar dhe aktivitetet në det. Valëzimi në det pritet të arrijë forcën 4-5 ballë, duke e bërë të rrezikshme lundrimin e mjeteve të vogla detare.

Edhe pse reshjet e dëborës nuk do të prekin Sarandën direkt, në zonat malore të veri-verilindjes dhe juglindjes së vendit, dëbora do të rikthehet në lartësitë mbi 600-700 metra. Për ata që planifikojnë të udhëtojnë drejt këtyre zonave, rekomandohet kujdes i shtuar.

Në këto kushte, është e rëndësishme që banorët dhe turistët në Sarandë të jenë të përgatitur, veçanërisht për erën dhe reshjet e forta. Sugjerohet shmangia e aktiviteteve në natyrë dhe në det, si dhe kontrolli i objekteve që mund të rrezikohen nga era e fortë.