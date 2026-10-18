Princ Leka dënon dhunën ndaj protestuesve: Kush ka abuzuar me detyrën të mbajë përgjegjësi. Autoritetet duhet të mbrojnë qytetarët, jo t’i intimidojnë
Princ Leka, përmes një deklarate të Oborrit Mbretëror Shqiptar, ka shprehur mbështetjen për studentët në ushtrimin e së drejtës për të protestuar dhe shqetësimin për denoncimet e dhunës ndaj të rinjve dhe të miturve. Në mesazh përmenden denoncime për keqtrajtime në rrugë, në furgonët e policisë dhe në komisariate. Oborri Mbretëror kërkon që institucionet përkatëse të veprojnë në përputhje me ligjin dhe që çdo person që ka abuzuar me detyrën të mbajë përgjegjësi.
“Autoritetet kanë detyrimin të mbrojnë qytetarët, jo t’i intimidojnë apo të përshkallëzojnë tensionet përmes përdorimit të tepruar të forcës”, theksohet në deklaratë.
Thirrja drejtuar Policisë së Shtetit është e drejtpërdrejtë: të tregojë përmbajtje dhe profesionalizëm, ndërsa çdo sjellje e papërshtatshme të bëhet objekt i llogaridhënies. Sipas deklaratës, videot dhe fotografitë që dokumentojnë veprimet duhet të shërbejnë për reagimin e institucioneve përgjegjëse. Oborri Mbretëror i nxit gjithashtu studentët që shqetësimet e tyre t’i bëjnë të njohura edhe përtej Shqipërisë, duke informuar komunitetin ndërkombëtar. Në këtë komunikim kërkohet vërtetësi dhe përgjegjësi për atë që shohin dhe përjetojnë në terren.
“Zëri i tyre duhet të dëgjohet dhe realiteti të pasqyrohet me ndershmëri”, thuhet në mesazh.
Krahas mbështetjes për protestën, deklarata thekson edhe përgjegjësinë e pjesëmarrësve për ta mbajtur atë paqësore. Dhuna dhe dëmtimi i pronës private cilësohen të papranueshme dhe veprime që cenojnë legjitimitetin e çdo kauze të drejtë. Në përfundim, Oborri Mbretëror Shqiptar bën thirrje për qetësi, dialog dhe respektim të të drejtave themelore, duke kërkuar që zëri i të rinjve të dëgjohet dhe e ardhmja e tyre të mbrohet.