Pragu i TVSH zbret në 5 milionë lekë: Mijëra fermerë rrezikojnë të humbasin kompensimin 10%
Fermerët me qarkullim vjetor mbi 5 milionë lekë që sot përfitojnë kompensimin prej 10% të shitjeve pritet ta humbasin këtë të drejtë me hyrjen në skemën e TVSH. Ndryshimi lidhet me uljen e pragut të regjistrimit nga 10 milionë në 5 milionë lekë, e parashikuar të zbatohet nga janari 2027.
Ish-drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Artur Papajani, vlerëson se masa mund të prekë mijëra fermerë në të gjithë vendin. Sipas tij, ulja e pragut mund të rëndojë financiarisht fermat që po zgjerojnë prodhimin dhe të nxisë mosdeklarimin e një pjese të shitjeve.
Cilët fermerë preken?
Kompensimi prej 10% u jepet prodhuesve bujqësorë që plotësojnë kushtet e skemës dhe qëndrojnë brenda kufirit të qarkullimit për regjistrim në TVSH. Ai llogaritet mbi shitjet që kualifikohen për kompensim dhe synon të mbulojë një pjesë të kostos së TVSH-së që fermerët paguajnë për mallrat dhe shërbimet e përdorura në aktivitetin e tyre.
Me pragun e ri, ndryshimi prek drejtpërdrejt fermerët që sot përfitojnë kompensimin dhe kanë qarkullim vjetor mbi 5 milionë deri në 10 milionë lekë. Për shembull, një fermer me 6 milionë lekë shitje në vit që sot përfiton kompensimin, me zbatimin e pragut të ri do të duhet të regjistrohet në TVSH dhe do të dalë nga skema e kompensimit 10%. Fermerët me qarkullim deri në 5 milionë lekë mund të vazhdojnë ta përfitojnë kompensimin, nëse plotësojnë kushtet e tjera të skemës.
Papajani paralajmëron për më pak nxitje për investime dhe më shumë informalitet
Papajani thotë se ndryshimi prek veçanërisht fermat që investojnë për të rritur prodhimin dhe për të shtuar shitjet. Sipas tij, një fermer që i afrohet kufirit prej 5 milionë lekësh mund të ketë më pak interes ta zgjerojë aktivitetin, pasi kalimi i pragut sjell humbjen e kompensimit.
Ish-kreu i Tatimeve paralajmëron gjithashtu se disa fermerë mund të përpiqen ta mbajnë qarkullimin e deklaruar brenda kufirit të ri duke mos faturuar një pjesë të shitjeve ose duke shmangur dokumentimin e transaksioneve me blerësit e regjistruar në TVSH.
Sipas Papajanit, ky është rreziku që sjell lidhja e kompensimit me pragun e regjistrimit. Nëse fermerët e shohin faturimin e plotë të shitjeve si shkak për humbjen e kompensimit, ulja e pragut mund të dobësojë nxitjen për formalizim në sektorin bujqësor. Saranda Web