Portieri Grigoris Syrakas njofton largimin nga Butrinti: Faleminderit tifozerisë

Portieri grek i ekipit të Butrintit ka njoftuar largimin nga ekipi.

Njoftimi është me anë të një mesazhi falenderues ndaj tifozerisë së KS Butrinti.

Ende nuk dihen arsyet e largimit nga Butrinti, por Syrakas thotë se ai largohet për t’iu përkushtuar familjes.

Mesazhi i Syrakas

Mirëmëngjes, dua t’ju them faleminderit 🙏 për gjithçka që keni bërë për sa kohë që isha në Butrinti ishte një sezon i shkëlqyeshëm, ne fituam me sukses ndeshjet e fundit, ishte aq e vështirë saqë punuam shkëlqyeshëm me shokët e mi të skuadrës, ishte ëndërr e të gjithëve për t’u renditur dhe ngjitja në kategorinë e pare.

Do të jeni gjithmonë në zemrën time për fat të keq nuk jam në gjendje të vij dhe të luaj këtë sezon me ju djema sepse kam situata kaq të vështira këtu Greqi më duhet të mbaj familjen time.

Ndoshta do të takohemi përsëri.

Faleminderit që besuat tek unë, do të doja të falënderoja mario dhe milto gurma për mbështetjen, shokët e mi të skuadrës që më respektuan dhe natyrisht tifozët tanë që më donin që ditën e parë.

Shpresoj që të keni një sezon të mrekullueshëm me shumë suksese, keni mbështetjen time djema.

Me dashuri portieri juaj

Gregory Syrakas