Pompat me ngjyra të ndryshme, çmimet njësoj. Pse nuk ka konkurencë në tregun e naftës

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Pompat me ngjyra të ndryshme, çmimet njësoj. Pse nuk ka konkurencë në tregun e naftës

Nafta shtrenjtohet me 5 lekë për litër dhe benzina me 1 lek. Bordi i Transparencës ka caktuar çmimet e reja maksimale, që hyjnë në fuqi më 12 nëntor, në orën 18:30. Nafta do të kushtojë deri në 210 lekë për litër, nga 205 lekë, ndërsa benzina deri në 165 lekë për litër, nga 164 lekë.

Rritja rikthen një pyetje për tregun e karburanteve. Pse në tabelat e pikave të ndryshme të shitjes shfaqet i njëjti çmim, pikërisht ai maksimal? Vendimi i Bordit u lejon operatorëve të shesin më lirë. Kur disa pika afishojnë të njëjtin çmim tavan, shoferi që krahason tabelat vështirë se gjen një ofertë më të mirë.

Për Autoritetin e Konkurrencës, pyetja është sa shpesh shesin pikat e karburanteve nën tavan dhe sa ndryshojnë çmimet mes operatorëve. Një krahasim i çmimeve para dhe pas vendimeve të Bordit do të tregonte nëse pikat i pasqyrojnë menjëherë rritjet dhe nëse konkurrojnë me ulje mes dy vendimeve.

Për shitjen me shumicë, Bordi ka vendosur kufirin prej 198 lekësh për litër për naftën dhe 153 lekësh për benzinën. Gazi për automjetet do të shitet deri në 71 lekë për litër me pakicë dhe 59 lekë me shumicë, ndërsa nafta për peshkimin është caktuar në 114 lekë për litër.

Çmimet mbeten në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit, i cili ka paralajmëruar pezullim të aktivitetit për operatorët që shkelin vendimin. Kontrolli i tavanit tregon nëse ndonjë pikë shet mbi kufirin e lejuar. Ajo që mbetet për t’u parë është sa pika zgjedhin të shesin poshtë tij. Saranda Web

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