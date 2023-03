PLAZHI I BORSHIT



Plazhi i Borshit është plazhi më i madh në jug të Shqipërisë dhe shtrihet në një gjatësi prej 7 kilometrash. Plazhi ndodhet poshtë fshatit të Borshit. Në pjesën më të madhe, plazhi është i gjerë, rreth 30 metra. .

Plazhi është i mrekullueshëm për shëtitje të gjata në plazh. Është gjithashtu një vend i mrekullueshëm për të parë perëndimin e diellit. Kur ndodheni në plazhin e Borshit, keni mundësinë të shijoni një pamje të bukur të ullishteve dhe zonat e tjera të gjelbra dhe vargmalet në sfond. Nëse shikoni lart, mund të shihni edhe Kalanë e Borshit.

Si të shkoni në plazhin e Borshit



Plazhi i Borshit ndodhet 40 kilometra nga Saranda. Mund të shkohet me makinë dhe rrugëtimi zgjat rreth një orë. Nëse nuk keni transportin tuaj, marrja me qira e një makine mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të shkuar në Borsh. Ju do të keni lirinë për të eksploruar më shumë bregdetin e bukur të rivierës.

Ju gjithashtu mund të merrni autobus direkt nga Saranda në Borsh ose të merrni ndonjë autobus në drejtim të Himarës, Dhërmiut ose Vlorës.

Plazhi i Borshit – Hotele dhe restorante



Në plazhin e Borshit ka disa hotele të cilat ndodhen përgjatë brezit të plazhit, por edhe në fshat. Në plazh ka shumë bare dhe restorante dhe disa kampe.

Në plazh mund të shtrini peshqirin tuaj në plazhin publik ose të merrni me qira një shezlon me çadër në një nga zonat e administruara nga privatët. Në plazh mund të merrni me qira një ski jet ose të bëni një udhëtim me varkë.

