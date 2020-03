Pipero: Kjo javë është piku, në javën e tretë të prillit pritet thyerja e epidemisë

Mjeku i njohur, Pëllumb Pipero, ka folur sot për ecurinë e përhapjes së COVID-19 duke u shprehur se rritja është graduale dhe kjo është java e pikut të pandemisë.

Në një lidhje direkte me emisionin “Open” në Top Channel, Pipero tha se pritet që në javën e tretë të prillin pritet thyerja e epidemisë.

“Nëse u referohemi shifrave unë mendoj se do ketë një lloj qendrueshmërie.

Në kemi një rritje graduale, unë mendoj se kjo javë do jetë me atë që quhet piku i epidemisë dhe në javën e dytë të prillit do jetë ajo që quhet java shesh i epidemisë dhe më tej do kemi thyerjen”, u shpreh mejku.