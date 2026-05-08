“Pëllumbat e Postës 2003” akuzojnë Fidel Ylli: Na kanë bllokuar pëllumbat në doganë
“Pëllumbat e Postës 2003” akuzojnë Fidel Ylli: Na kanë bllokuar pëllumbat në doganë. Një vendim i konsideruar i paprecedentë po shkakton reagime të forta në komunitetin e sportit të pëllumbave postarë në Shqipëri.
Sipas raportimit të timoni.al, Shoqata “Pëllumbat e Postës 2003”, një organizatë sportive e regjistruar ligjërisht me rreth 170 anëtarë në rang vendi, ka denoncuar publikisht bllokimin e aktivitetit të saj në pikën kufitare të Qafë Thanës, pas një shkrese të dërguar nga Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Fidel Ylli.
Sipas deklaratës së shoqatës, sportistët prej vitesh marrin pjesë në gara dhe aktivitete ndërkombëtare në vende si Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Kroacia, duke kaluar rregullisht në pikat kufitare shqiptare me dokumentacion të plotë dhe në përputhje me procedurat doganore dhe veterinare. Megjithatë, më 4 maj 2026, automjeti i shoqatës, tip “IVECO FIAT” me targa AA 158 ZL, është ndaluar në doganën e Qafë Thanës pa një akt administrativ zyrtar dhe pa asnjë shpjegim të shkruar nga autoritetet përkatëse.
Shoqata pretendon se pas këtij bllokimi qëndron një shkresë e firmosur nga Fidel Ylli, përmes së cilës u kërkohet autoriteteve doganore të mos lejojnë kalimin e anëtarëve të kësaj shoqate sportive. Ky veprim ka ngritur pikëpyetje të forta mbi bazën ligjore të ndërhyrjes dhe kompetencat që mund të ketë një institucion sportiv mbi lëvizjen e lirë të qytetarëve shqiptarë.
Në reagimin publik, përfaqësuesit e shoqatës theksojnë se aktiviteti i tyre nuk ka karakter tregtar, por sportiv dhe kulturor, ndërsa pëllumbat transportohen me dokumentacion të rregullt dhe të vaksinuar sipas standardeve veterinare. Ata kanë kërkuar zyrtarisht nga autoritetet doganore sqarime mbi arsyet e ndalimit dhe bazën ligjore të këtij vendimi.
Nga ky vendim preken drejtpërdrejt edhe rreth 30 sportistë nga zona e Sarandës, të cilët zotërojnë afro 300 pëllumba garues dhe marrin pjesë prej vitesh në aktivitete sportive ndërkombëtare. Për komunitetin e tyre, ky vendim konsiderohet një goditje e rëndë ndaj një sporti dhe hobi të njohur ndërkombëtarisht, i cili në Shqipëri praktikohet prej dekadash.
Çështja ka hapur debat të gjerë mbi mënyrën se si institucionet shtetërore po trajtojnë komunitetet sportive dhe nëse kemi të bëjmë me një precedent të rrezikshëm, ku një shkresë administrative mund të përdoret për të penguar lëvizjen e lirë të sportistëve shqiptarë në kufi. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Suvenire nga Saranda – Shegë
08/05/2613:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14
08/05/2613:18
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
08/05/2613:18
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
08/05/2613:18
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 2
08/05/2613:18