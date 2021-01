PD Sarandë fillon takimet me banorët dhe premton se në vijim do të jenë të shpeshta

.

Partia Demokratike e Sarandës nëpërmjet një statusi në facebook njofton se ka filluar takimet me qytetarët, takime të cilat sipas PD Sarandë o jenë të shpeshta me banorët e të gjitha Grup Seksioneve të qytetit në ditët dhe javët në vijim.

STATUSI në facebook:

Ditën e sotme, anëtarët e Grup Seksionit nr.7 të Partisë Demokratike, të shoqëruar nga pjesëtarë të Forumit Rinor, kanë zhvilluar takime me banorët e këtij Grup Seksioni.

Problematikat dhe pakënaqësitë e banorëve janë të shumta nga keq qeverisja e viteve të fundit dhe zgjidhja e tyre do të jetë objektivi i Partisë Demokratike.

Takimet do jenë të shpeshta me banorët e të gjitha Grup Seksioneve të qytetit në ditët dhe javët në vijim, përfundon statusi në fb i PD Sarandë