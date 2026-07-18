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Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon Kamarier. Ofrohet akomodim

18/07/2612:24

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Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon të punësojë   Kamarier

 

Ofrohet akomodim për stafin.

 

Kriteret:

 

✔️ Përgjegjshmëri dhe korrektësi në punë
✔️ Aftësi të mira komunikimi dhe shërbimi ndaj klientit

 

Të interesuarit mund të kontaktojnë në 069 822 2212 ose instagram pasticeri.dolce

 

 

Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon Kamarier

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

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