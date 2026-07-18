Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon Kamarier. Ofrohet akomodim
Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier
Ofrohet akomodim për stafin.
Kriteret:
Përgjegjshmëri dhe korrektësi në punë
Aftësi të mira komunikimi dhe shërbimi ndaj klientit
Të interesuarit mund të kontaktojnë në 069 822 2212 ose instagram pasticeri.dolce
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
18/07/2612:24
Suvenire nga Saranda
18/07/2612:24
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
18/07/2612:24
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3
18/07/2612:24
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
18/07/2612:24