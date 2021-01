Pas urdhërit “dilni takoni qytetarët”, PD nis takimet edhe në Konispol dhe Xarrë

Partia Demokratike ne Sarande ka nisur turin e takimeve me strukturat ne Konispol e Xarre.

Keto takime duket se po zgjerojne harten dita dites dhe kane te bejne me nje udhezim te ardhur ditet e fundit nga PDSH qe kerkon nga drejtuesit e PD qe te ngrene grupe pune neper zona me qellim qe te zhvillojne takime dere me dere me qytetaret per te degjuar problematikat e tyre.

Takimet me strukturat ne grupseksionet Konispol dhe Xarre i ka kryesuar anetari i Keshillit Kombetar te PD Jolio Dine dhe pjese e tyre jane bere dhe themelues te PD dhe kontributore nder vite.