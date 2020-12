Pas infektimit me Covid, sa përqind të mbrojtur jemi?

Nga Dr. Vasil Llajo*

Ne dekursin e pandemise COVID -19 shpesh lindin disa pyetje te natyrshme si nga personeli mjekesor ashtu dhe nga njerezit e thjeshte. E para , sa duhet te jete niveli I antitrupave qe te quhemi te mbrojtur , e dyta sa jemi te mbrojtur – 50 , 60 % , me pak, me shume dhe e treta per sa kohe jane prezente antitrupat ne organizem?

Ketyre pyetjeve u jep pergjigje studimi publikuar me 23/12/2020 ne “The New England Journal of Medicine” me titull “Niveli i antitrupave dhe shpeshtesia e cfaqjes se infeksionit nga SARS-CoV-2 ne punonjesit e njesive shendetesore” .

Per nivelin mbrojtes te antikorpeve anti SARS-CoV-2 konfirmoi:

“se niveli i antikorpeve ,ne nje grup personash te studjuar ,ishte ne nivelin minimal te pozitivitetit te percaktuar nga kompanite prodhuese te testeve te detektimit te antikorpeve dhe tregoi se edhe niveli minimal i antikorpeve ushtron veprim mbrojtes ne rastin e riinfeksionit”.

Bile theksojne se edhe aktivizimi i T-Limfociteve behet pjese e imunitetit ne riinfeksion.

Ky studim u krye ne njesite e kujdesit shendetesor ne Britanin e Madhe, ne 12.500 punonjes te moshes 28-49 vjec per 31 jave ( gati 8 muaj) nga muaji Prill deri ne muajin Nentor 2020.

Pra, edhe niveli minimal – gati afer nivelit negativ te detektimit , ushtron efekt mbrojtes. Mjafton te detektohen antikorpe , sado te pakta.

Dmth, nuk ka nivel te percaktuar te titrit te antikorpeve qe te themi jemi te mbrojtur. Pra, mjafton edhe niveli minimal.

Me kete studim I jepet pergjigje dhe pyetjes se dyte sa perqind jemi te mbrojtur. Pra nuk ka perqindje , mjafton te jene krijuar antitrupat dhe quhemi te mbrojtur ,”mund te themi 100%”.

Studimi tregoi gjithashtu , ne pergjigje te pyetjes se trete , se antitrupat jane prezente akoma.

Studimet e tjera do vertetojne kohezgjatjen e prezences se antitrupave ne organizem.

Kompania Gjermane “ Euroimmun “ qe detekton antikorpet IgG ndaj SARS-CoV-2 me metoden Elisa ( golden standard) vlera referuese quhet pozitive kur ratio > 1.1

Pra edhe mbi kete nivel minimal quhemi te mbrojtur.

Laboratori Intermedica e kryen analizimin per detektimin e antikorpeve IgG ndaj SARS-CoV-2 pikerisht me testet e Kompanise Euroimmun.

Dr. Vasil Llajo

Laboratori Intermedica