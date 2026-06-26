Pamje nga aksidenti në Sarandë: Automjeti del nga rruga dhe përfundon mbi trotuar
Pamje nga aksidenti në Sarandë: Automjeti del nga rruga dhe përfundon mbi trotuar. Një aksident rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm në kryqëzimin e rrugëve Onhezmi dhe Skënderbeu në Sarandë.
Sipas pamjeve të siguruara nga Saranda Web, një automjet ka humbur kontrollin, ka dalë nga karrexhata, ka hipur mbi trotuar duke dëmtuar hekurat mbrojtës anësorë të rrugës, përpara se të ndalonte.
Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar. Nga aksidenti janë shkaktuar vetëm dëme materiale, si në automjet ashtu edhe në infrastrukturën rrugore.
Rrethanat dhe shkaqet e aksidentit pritet të sqarohen nga veprimet e Policisë Rrugore.
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