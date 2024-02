PALAVLIA – Fshati Palavli Delvine – VIDEO

PALAVLIA – Fshati Palavli, i vendosur në afërsi të qytetit të braktisur të Kamenicës në Delvinë, është një oaz i qetë në mes të natyrës së bukur dhe historisë së mëhershme. Kjo qytezë e braktisur ka një histori të pasur dhe një trashëgimi kulturore që ende shfaqet në strukturat e tij arkitektonike dhe në traditat e banorëve të Palavlisë.

Palavlia është një fshat tipik, me shtëpi të vogla me gurë dhe rrugë të ngushta me kalldrëme që ngjajnë me një labirint tradicional. Banorët e fshatit përbëhen nga një komunitet i ngushtë prej 4 fisesh, i cili ende ruan traditat dhe zakonet e tyre të trashëguara gjeneratë pas gjeneratë. Një nga veçoritë më të rëndësishme të Palavlisë është natyra e pasur dhe peizazhi i mrekullueshëm që e rrethon.

Fshati është i vendosur në një kodër malore, duke ofruar pamje të mahnitshme të maleve dhe fushave të gjelbra. Rrethimi natyror bën që Palavlia të jetë një destinacion i preferuar për ata që duan të shijojnë një pushim të qetë dhe të largohen nga zhurmat e qytetit. Megjithatë, një pjesë e rëndësishme e historisë së Palavlisë është edhe qyteti i braktisur i Kamenicës, që ndodhet në afërsi, por edhe beteja e vitit 1847 kundër osmanëve. Kamenica ka një pasuri të fshehur në rrënojat dhe ngjarjet në të kaluar. Disa eksplorues lokalë kanë nisur projekte për të mundësuar shndërrimin e Kamenicës në një destinacion turistik.

Banorët e Palavlisë janë vazhdimisht të përfshirë në përpjekjet për të mbajtur gjallë trashëgiminë e tyre kulturore dhe natyrore. Ata organizojnë ngjarje tradicionale, festa, dhe aktivitete kulturore që shërbejnë si një mjet për të ruajtur identitetin e tyre unik dhe për të prezantuar vlerat e tyre për vizitorët.

Nëse keni fatin të vizitoni Palavlinë, do të përjetoni një miksim të mrekullueshëm të historisë, kulturës dhe natyrës. Fshati Palavli ndodhet rreth 4 km larg rrethrrotullimit të Bajkaj, në rrugën Kardhiq – Delvinë.

